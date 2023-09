Ora è ufficiale: Aramu al Bari

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Il Bari ha ingaggiato Matteo Aramu dal Genoa.

Questa la nota del club: “SSC Bari comunica di aver acquisito dal Genoa CFC, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Aramu (14.05.95, Ciriè). Il fantasista piemontese si unirà al gruppo biancorosso nelle prossime ore mettendosi così a disposizione di mister Mignani. Cresciuto nelle giovanili del Torino, fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Trapani in Serie B nella stagione ’14-’15 (24 presenze e 2 reti), quindi passa al Livorno con cui mette a segno 5 reti e 2 assist in 25 gare. Nel settembre del ’16 fa il suo esordio in Serie A con il Torino proprietaria del cartellino, giocando poi la seconda parte della stagione con la Pro Vercelli in B. Dopo aver indossato la maglia della Virtus Entella (29 pres, 1 gol), scende per la prima volta in C, a Siena, dove si rende protagonista con mister Mignani in panchina collezionando 33 presenze, 7 reti e 6 assist. Nel ’19 passa al Venezia con cui conquista la promozione in Massima Serie vincendo i playoff ’20-’21: con i lagunari 105 presenze, 30 gol e 17 assist (di cui 37 gare, 7 reti e 5 assist in Serie A). Nella passata stagione ha conquistato la promozione diretta in A con i rossoblù liguri totalizzando 26 presenze, 2 gol e 2 assist. Ha vestito la maglia azzurra delle giovanili nazionali fino all’U21, vincendo il Torneo delle Quattro Nazioni con l’U20 nel ’15-’16. Benvenuto Matteo”.

Foto: twitter Bari