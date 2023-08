L’indiscrezione: Aramu si avvicina al Bari

Dopo i numerosi acquisti, il Genoa pensa alle uscite in questo ultimo giorno di mercato. E Mattia Aramu potrebbe ben presto lasciare Genova. Dopo la promozione in Serie A, sulla trequarti del Grifone sono arrivati Ruslan Malinovskyi e Junior Messias e lo spazio a disposizione del centrocampista classe 1995 è sempre meno, come dimostrano le prime due giornate di campionato dove ha totalizzato zero minuti in campo. E sulle tracce di Aramu c’è il Bari. Il club pugliese ha mosso passi importanti per il centrocampista italiano e siamo nella fase calda della trattativa. Aramu si avvicina al Bari.

Foto: Instagram Aramu