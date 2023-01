Ora è ufficiale: Alvini esonerato dalla Cremonese

La Cremonese ha ufficializzato l’esonero di Massimiliano Alvini. Il tecnico paga i soli 7 punti conquistati in queste prime 18 partite, ancora nessuna vittoria in Serie A.

Questa la nota del club lombardo: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi”.