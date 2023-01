Esclusiva: Ballardini-Cremonese, contatti e apertura nelle ultime 24 ore. Le alternative

La quarta sconfitta consecutiva di Massimiliano Alvini dovrebbe essere fatale all’allenatore, la Cremonese non ha vinto una partita fin qui ed è sempre più in fondo alla classifica. L’esonero dovrebbe essere dunque sancito, a meno di clamorose sorprese. La novità è che ci sono stati contatti con Davide Ballardini nelle ultime 24 ore, dopo quelli indiretti e mai approfonditi dei primi giorni della settimana che non avevano portato a un’intesa. Al punto che era stato sondato anche Roberto D’Aversa, non improbabili altri profili accostati al club grigiorosso. Ma Ballardini stavolta è pronto a salire in corsa a prescindere dall’ultimo posto, con un programma a lungo termine che preveda almeno un anno e mezzo di contratto, eventuale opzione, bonus salvezza. Se la Cremonese, molto interessata, accettasse, si andrebbe rapidamente verso la svolta. Altrimenti si sonderebbe le alternative, D’Aversa in testa, ora in secondo piano.

Foto: Instagram Cremonese