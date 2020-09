Ora è ufficiale: Alessandria, ecco Blondett dalla Reggina

Ve lo avevamo anticipato, adesso è ufficiale: Edoardo Blondett lascia la Reggina per diventare un nuovo giocatore dell’Alessandria. Questo il comunicato del club piemontese: “Al termine di trattative serrate, superando l’agguerrita concorrenza di altre società, Edoardo Blondett si lega ai Grigi con un contratto biennale. Difensore duttile, classe 1992, 209 presenze in carriera, Blondett ha conquistato la B nella scorsa stagione con la maglia della Reggina. Benvenuto in Grigio Edoardo”.

Foto: sito ufficiale Alessandria