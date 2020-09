Esclusiva: Di Chiara domani a Reggio Calabria. E Blondett sceglie l’Alessandria

Tutto come previsto: la Reggina ha preso Gianluca Di Chiara, esterno sinistro classe 1993 in uscita dal Perugia. Prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Al punto che già nella giornata di domani Di Chiara è atteso a Reggio per visite e firma. La novità è che il difensore Blondett non entrerà nell’operazione: ora l’Alessandria (che aveva già ingaggiato Corazza e Rubin dalla Reggina) è in netto vantaggio e sta per chiudere.

Foto: logo Reggina