Ora è anche ufficiale: Vera è del Cosenza

Come anticipato in mattinata, il Cosenza ha ufficializzato l’acquisto di Brayan Vera Ramirez. Il difensore, classe 1999, arriva dal Lecce in prestito fino al 30 giugno 2021.

Questo il comunicato del Cosenza: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Emanuel Vera Ramírez, proveniente dalla Società Unione Sportiva Lecce. Il difensore, nato a San Luis (Colombia) il 15 gennaio 1999, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Ha mosso i primi passi in patria nell’Itagui Leones, squadra dalla quale è stato prelevato dal Lecce nel mercato invernale della precedente stagione. Con il club salentino è sceso poi in campo in 8 gare nella massima serie. Vanta anche 13 presenze nella Nazionale Under 20 colombiana: con i cafeteros ha partecipato, nel 2019, al campionato mondiale di categoria. Da oggi è un nuovo calciatore del Cosenza!”.

Fonte Foto: Sito ufficiale Cosenza