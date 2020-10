Il Cosenza ha chiuso due operazioni abbastanza annunciate, il difensore Vera dal Lecce e il centrocampista Petrucci dall’Ascoli. In dirittura d’arrivo la cessione di Litteri alla Triestina, colpo importante per la Serie C. Un altro attaccante in uscita, Riccardo Moreo andrà alla Lucchese.

Foto: sito Lecce