Ora è anche ufficiale: Varone al Cesena

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Il Cesena ha acquistato Ivan Varone, che si lega al club romagnolo per due anni.

Questa la nota dei bianconeri: “Il Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Ivan Varone che si lega al club bianconero fino al 30 giugno 2025: indosserà la maglia numero 5. Nato a Napoli l’11 ottobre 1992, il nuovo centrocampista del Cesena si forma nel settore giovanile di Turris e Siena per poi iniziare la sua carriera in prima squadra nel Boca Pietri Carpi in Serie D nel 2009/10; dopo altre tre esperienze in quarta serie fa la sua prima presenza nei professionisti con il Castiglione il 6 gennaio 2013 in Lega Pro Seconda Divisione. Dopo quattro stagioni tra Serie D e Serie C, nel 2017/18 si trasferisce alla Ternana e il 26 agosto 2017 esordisce in Serie B. Nel 2019/20 passa alla Reggiana dando un contributo determinante per la promozione nel campionato cadetto grazie a 24 presenze e sei gol e nella stagione successiva rimane in maglia granata con cui segna cinque reti in 35 gare nel campionato cadetto. Queste ultime due stagioni gli valgono la chiamata del Panaitōlikos con cui colleziona tra agosto 2021 e gennaio 2023 11 presenze e un gol nel massimo campionato greco. Dopo quest’ultima esperienza nel febbraio 2023 si trasferisce al Novara in Serie C aiutando la formazione piemontese a raggiungere i play-off”.

Foto: twitter Cesena