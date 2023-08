Ivan Varone sarà un nuovo rinforzo del Cesena. Un colpo importante per la Serie C, considerata l’esperienza e la qualità del centrocampista napoletano svincolato che compirà 31 anni il prossimo ottobre. Varone aveva qualche proposta dalla B, ma ha ormai deciso di firmare per il Cesena. Domani appuntamento in sede a mezzogiorno, contratto biennale.

Foto: Logo Cesena