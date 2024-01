Ora è anche ufficiale: Torres, ecco Zambataro dal Lecco

Tutto confermato: Eyob Zambataro è un nuovo calciatore della Torres. Di seguito il comunicato: “Eyob Zambataroa rinforzare la batteria esterni della Torres. Dal Lecco arriva a titolo definitivo il giocatore etiope, protagonista lo scorso anno della storica promozione in B del club lombardo. Zambataro è nato ad Addis Abeba il 18/8/1998, è arrivato in Italia nel 2007 adottato insieme al fratello gemello da una famiglia di Monza. Calcisticamente formato nel settore giovanile dell’ Atalanta, ha 90 presenze in Lega Pro ottenute con le maglie di Padova, Ravenna, Monopoli e Lecco, squadra con la quale ha vinto i play off di Lega Pro nella scorsa stagione, timbrando 37 presenze, 3 gol e 5 assist.

Zambataro fa della corsa e della tecnica le sue armi migliori, è il classico giocatore a tutta fascia in grado di spingere ma di garantire anche la fase di copertura. Zambataro disputerà la seconda parte di stagione con la Torres, avrà la maglia n. 72″.

Foto: Instagram Torres