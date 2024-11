Ora è anche ufficiale: Tesser è il nuovo allenatore della Triestina

Ora è anche ufficiale: Attilio Tesser è il nuovo allenatore della Triestina. Dopo l’esonero di mister Pep Clotet, reso noto pochi minuti fa, la Triestina “comunica di aver affidato ad Attilio Tesser la guida tecnica della prima squadra. L’allenatore di Montebelluna, artefice della scalata del Novara dalla Serie C alla Serie A e delle promozioni in Serie B con Cremonese, Pordenone e Modena, torna sulla panchina alabardata dopo il biennio 2003/05 in Serie B ed i primi sei mesi dello scorso campionato.

Insieme a Tesser, tornano a far parte dello staff tecnico della prima squadra il viceallenatore Giuseppe Gemiti, il preparatore atletico Fabio Munzone ed il preparatore dei portieri Leonardo Cortiula”.

Foto: Facebook Triestina