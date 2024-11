L’indiscrezione: panchina Triestina, probabile incontro con Tesser

Daniele Delli Carri è il nuovo direttore sportivo della Triestina e la prima mossa sarà quasi sicuramente di sollevare Clotet dall’incarico e di prendere un altro allenatore. In corsa c’è anche Massimo Donati, ma nelle prossime ore ci sarà probabilmente un incontro con Attilio Tesser (ancora sotto contratto con il club fino al prossimo giugno). Il particolare che potrebbe fare la differenza consiste nel fatto che da direttore sportivo del Pescara lo stesso Delli Carri la scorsa estate aveva cercato di portare Tesser in Abruzzo prima che la scelta ricadesse su Silvio Baldini. E adesso ci potrebbe essere la possibilità di lavorare in coppia a Trieste, attesi sviluppi entro domani.

