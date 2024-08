Ora è anche ufficiale: Ternana, presi Curcio e Maestrelli

Come avevamo anticipato, la Ternana ha chiuso due colpi per il prossimo campionato di Serie C. Il club umbro ha annunciato il tesseramento del fantasista Curcio e del difensore Maestrelli.

Queste le note: “La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alessio Curcio. Il fantasista campano (Benevento, 12/03/1990) arriva a titolo definitivo dal Catanzaro e si lega alle Fere per due stagioni. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus ha poi disputato nell’ex Serie C2 148 gare con 27 reti ed 1 assist con le maglie di Casale, Castiglione e Renate. Nel 3 gironi di Lega Pro annovera 251 presenze 73 gol e 39 assist con Renate, Arzachena, Vicenza, Catania, Foggia, Catanzaro e Casertana.

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Alessio Maestrelli. Il difensore laziale (è nato a Roma il 28 aprile del 2003) arriva a titolo definitivo dalla S.S. Turris Calcio e si lega ai rossoverdi fino al 30 giugno 2027. Alessio è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone; nella passata stagione ha collezionato 30 presenze e 2 reti nella Turris.