Esclusiva: Ternana, è fatta per Maestrelli dalla Turris. In arrivo anche Curcio

La Ternana si vuole regalare un doppio colpo in queste ultime ore di mercato. È fatta per Alessio Maestrelli, difensore classe 2003 di proprietà della Turris. Ma non solo. È in stato avanzato anche la trattativa con il Catanzaro per Alessio Curcio, attaccante classe ’90.

Foto: Instagram Ternana