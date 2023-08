Ora è anche ufficiale: Tchatchoua all’Hellas Verona

Come anticipato negli ultimi giorni, l’Hellas Verona si era inserito per Jackson Tchatchoua, e non aveva programmato le visite mediche perchè in attesa di un accordo sulla formula. Con una nota ufficiale, il club scaligero ha appena reso noto l’acquisto del centrocampista, che arriva dalle Charleroi: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 con diritto di opzione – dal Royal Charleroi Sporting Club le prestazioni sportive del centrocampista Jackson Tchatchoua”.

Foto: Instagram Tchatchoua