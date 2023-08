Il retroscena: baraonda Tchatchoua, ecco cosa è successo

Jackson Tchatchoua non andrà al Torino, malgrado l’avessero annunciato. Ma le ricostruzioni vanno fatte ben oltre le “veline” che spesso vengono utilizzate, soltanto per una questione di chiarezza. La trattativa per l’esterno destro classe 2001 di proprietà dello Charleroi si è inceppata quando sono stati posti mille quesiti e vari dubbi sulle condizioni di Tchatchoua. Quesiti e dubbi che l’agente ha respinto al mittente, ritenendole fuori luogo e infondate. Il Torino aveva pensato di investire circa 3 milioni, il Verona si è inserito e potrebbe addirittura prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Almeno questa è l’idea del Verona che non ha ancora organizzato le visite proprio perché spera di avere il via libera sulla formula.

Foto: Instagram Tchatchoua