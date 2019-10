Ora è anche ufficiale: Sottili è il nuovo allenatore della Feralpisalò

Che Stefano Sottili fosse in pole position per sostituire Damiano Zenoni alla guida della Feralpisalò ve lo abbiamo raccontato in esclusiva lunedì scorso, ora però è arrivata anche l’ufficialità. Questo il comunicato della società lombarda: “Feralpisalò comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Stefano Sottili, classe ‘69. Il nuovo allenatore dei Leoni del Garda guiderà oggi, dalle 15, la prima seduta di allenamento al centro sportivo di Prevalle. A seguire, alle 18, conferenza stampa di presentazione nella sala stampa dello stadio Turina“.

Foto: sito ufficiale Feralpisalò