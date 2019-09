Stefano Sottil è passato in pole position per la panchina della Feralpisalò. Questo perché, dopo i contatti della settimana scorsa, si è raffreddata la pista Galderisi e non sono stati raggiunti gli accordi con atri profili. Bisoli è sotto contratto con il Padova e aspetta la B, le altre opzioni sono state scartate e così adesso avanza la candidatura di Sottili che può tornare in pista dopo l’ultima esperienza a Viterbo.