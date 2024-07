Ufficiale: Sottil e la Salernitana si separano

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, confermando le indiscrezioni di Salerno, il rapporto tra Sottil e la Salernitana si è ora interrotto ufficialmente. Lo ha annunciato lo stesso club campano con un comunicato sul proprio sito, di seguito il contenuto:

“L’U.S. Salernitana 1919 e il tecnico Andrea Sottil rendono noto di aver deciso, di comune accordo, di non proseguire il percorso lavorativo intrapreso insieme. La Società ringrazia il tecnico per la disponibilità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.”

Foto: instagram Salernitana