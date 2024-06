Sottil fa un passo indietro: conferme sulle indiscrezioni da Salerno di stamattina

Andrea Sottil non è convinto del progetto Salernitana, in bilico tra la squadra da costruire in vista del prossimo campionato di Serie B e la svolta societaria che potrebbe consumarsi ma che fin qui non è diventata operativa. E così trovano conferme le indiscrezioni provenienti stamattina da Salerno, l’allenatore sarebbe pronto a fare un passo indietro dopo gli accordi raggiunti con il club granata. Un discorso che non dovrebbe coinvolgere il direttore sportivo Petrachi, una situazione comunque delicata nel bel mezzo del mercato. Aspettando che presto sia Iervolino a spiegare la situazione senza troppi giri di parole. Nelle prossime ore vedremo quale sarà la decisione definitiva di Sottil dopo il suo orientamento di rinunciare all’incarico.

Foto: Instagram Salernitana