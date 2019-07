Ora è anche ufficiale: Pordenone, ecco Strizzolo. Prestito annuale con opzione

Dopo l’anticipazione del 1 luglio e l’esclusiva del 4 luglio, dove vi avevamo parlato della chiusura dell’operazione, è arrivata anche l’ufficialità: il Pordenone ha preso Luca Strizzolo dalla Cremonese con la formula del prestito annuale con opzione. Questo il comunicato da parte dei ramarri: “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Luca Strizzolo. Il calciatore, classe ’92, arriva dalla Cremonese con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione). Per Strizzolo si tratta della terza esperienza con la maglia neroverde, che ha vestito nelle stagioni 2009/2010 (in serie D, 4 reti) e 2015/2016 (in serie C, 8 reti). Nell’ultimo triennio è stato protagonista in serie B con le maglie di Cittadella e Cremonese: 17 i gol realizzati”.

Foto Sito Ufficiale Pordenone