Ora è anche ufficiale: Pongracic è un nuovo giocatore della Fiorentina

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato dell’inserimento concreto della Fiorentina nella corsa per Pongracic, individuato dal club viola come sostituto ideale di Milenkovic. Nella giornata di ieri il giocatore ha svolto le visite mediche e poco fa è arrivata anche l’ufficialità: Marin Pongracic è un nuovo giocatore della Fiorentina. Di seguito il comunicato del club:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marin Pongracic dall’U.S. Lecce. Pongracic, nato l’11 settembre 1997, a Landshut (Germania), nel corso della sua carriera, ha vestito, oltre quella del Lecce, le maglie del Salisburgo, del Borussia Dortmund e del Wolfsburg. Il nuovo difensore viola ha, inoltre, collezionato 10 presenze con la Nazionale maggiore croata, con la quale ha disputato, anche, l’ultimo Campionato Europeo”.

Foto: twitter Fiorentina