Ora è anche ufficiale: Pedro nuovo attaccante della Roma

La Roma, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il trasferimento in giallorosso dell’attaccante Pedro. Il 33enne spagnolo arriva a titolo gratuito dopo aver giocato al Chelsea nelle ultime cinque stagioni e ha sottoscritto con il Club un contratto fino al 30 giugno 2023. Queste le prime parole di Pedro: “Sono felice di essere qui a Roma. Sono entusiasta di questa nuova sfida e di competere per i nostri obiettivi nelle prossime stagioni. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza ricevuta. Spero di renderli felici”.

Foto: sito ufficiale Roma