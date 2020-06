Il retroscena: Baldini scarica Petrachi. Pedro-Roma senza intoppi

Franco Baldini ha preso le redini tecniche (diciamo così) della Roma, dal punto di vista delle strategie di mercato e non solo. Il consulente di Pallotta ha completamente scaricato Gianluca Petrachi, furibondo per alcuni atteggiamenti e comportamenti, anche per alcune interviste che – dal suo punto di vista – hanno minato la serenità del club, già condizionato dalla mancata cessione. Non sappiamo quale soluzione si troverà per Petrachi, considerati i due anni (a cifre importanti) di contratto, ma la quadratura di sicuro verrà trovata. De Sanctis oggi è il collante tra società e squadra, arriverà Simone Lo Schiavo come capo degli osservatori, ma con l’isolamento di Petrachi e in attesa di una soluzione che metta d’accordo entrambe le parti è normale pensare che la Roma penserebbe e penserà a una nuova figura con maggiore esperienza di De Sanctis. Capitolo Pedro: una decina di giorni fa qualche fonte aveva ritenuto la pista poco calda, invece gli accordi sono totali, il contratto in mano (superiore ai tre milioni a stagione più bonus), al punto che lo spagnolo – in scadenza con il Chelsea – è stato tranquillizzato e ha messo in stand-by tutte le altre proposte. La Roma lo aspetta. Capitolo Smalling: Baldini sta lavorando sodo, primo obiettivo (considerata la situazione collettiva) è quello di strappare il rinnovo del prestito, non dovesse essere possibilità si lavorerà per un prestito con obbligo di riscatto. C’è fiducia, anche se la parola d’ordine – in casa giallorossa – è quella di fare cassa, passando per Kluivert, Under, Schick, resistendo sul fronte Zaniolo (vecchio pallino della Juve).

Foto: Twitter ufficiale Chelsea