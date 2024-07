Ora è anche ufficiale: Oliveri dall’Atalanta al Bari

Tutto confermato, Oliveri è un nuovo giocatore del Bari. Il classe 2003 arriva dall’Atalanta in prestito. Ecco il comunicato: “SSC Bari comunica di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Oliveri (Palermo, 14.01.03); il centrocampista ha già raggiunto Roccaraso per mettersi da subito a disposizione di mister Longo e del suo staff. Prodotto delle giovanili bergamasche, conquista con la Primavera nerazzurra una Supercoppa di categoria prima di passare in prestito al Frosinone nella stagione ’22-’23; con i ciociari conquista la promozione in massima serie vincendo il campionato di B (8 pres.). Nella passata stagione è tra le fila della rivelazione Catanzaro (30 pres., 1 gol e 1 assist). Benvenuto Andrea !”

Foto: sito Bari