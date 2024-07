Il Bari non si ferma. Il nome nuovo per il centrocampo è quello di Andrea Oliveri, esterno destro ma all’occorrenza anche centrale e trequartista classe 2003 dell’Atalanta. Rientrato dal prestito di Catanzaro e quindi stimato dal direttore sportivo Magalini, c’è una trattativa concreta in corso per portarlo a Bari.

Foto: sito Catanzaro