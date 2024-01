Ora è anche ufficiale: Ngonge è un calciatore del Napoli

Il Napoli ha ufficializzato poco fa l’arrivo di Cyril Ngonge. Una trattativa che è entrata nel vivo a sorpresa nella giornata di domenica quando – come anticipato lunedì scorso – il presidente De Laurentiis si è inserito rilanciando e assicurandosi l’attaccante in uscita dal Verona. In quelle ore si parlava solo di Fiorentina, la mossa di ADL – confermata dai fatti – ha spiazzato tutti. Operazione da 20 milioni più un paio di bonus, la carriera di Ngonge riparte da Napoli.

Foto: Twitter Napoli