Esclusiva: Ngonge al Napoli, dalla telefonata a sorpresa di domenica e le cifre esatte

Cyril Ngonge va al Napoli. E a fare la differenza è stata la telefonata di domenica scorsa di Aurelio De Laurentiis che vi abbiamo svelato ieri. Inaspettata perché il Napoli aveva preso Traorè e altre sembravano le priorità. Invece, ADL muovendosi in prima persona stava fiutando il nuovo colpo. E adesso ha chiuso con il Verona che chiede una cifra vicina ai 20 milioni per liberare il principale protagonista della stagione. Già perché, dopo i continui sondaggi della Fiorentina, la valutazione era salita da 11-12 iniziali più bonus ai 16-17 di base fissa più altri 2-3 di bonus. Il Verona ha tentato fino all’ultimo di blindare Ngonge e l’avrebbe ceduto solo per una cifra importante perché l’ha preso a zero ed è pura plusvalenza. De Laurentiis è salito fino a 20 milioni di base fissa, alla larga da qualsiasi tira e molla, e a ha aggiunto un paio di milioni di bonus. In quell’organico c’è affollamento, ma di sicuro Ngonge è un colpo importante per il presente e per il futuro.

Foto: Instagram Ngonge