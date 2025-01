Ora è anche ufficiale: Mulé è un nuovo calciatore del Trapani

Ora è ufficiale: Erasmo Mulè è un nuovo calciatore del Trapani. Di seguito il comunicato: “La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Avellino 1912, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Erasmo Mulè.

Difensore centrale, nato ad Alcamo il 13 giugno 1999, è cresciuto calcisticamente tra Palermo e Trapani. Per Mulè si tratta di un ritorno in maglia granata con cui ha esordito tra i professionisti e conquistato una promozione in Serie B nella stagione 2018/19. Negli anni successivi tanta esperienza Serie C con le maglie di Juve Stabia, Cesena, Catanzaro, Monopoli e Juventus Next Gen e Avellino. Lo scorso agosto il trasferimento al Pescara in prestito dalla società irpina”.

Foto: Sito ufficiale Trapani