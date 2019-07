Ora è anche ufficiale: Moreo all’Empoli. Tesserati anche Brignoli, Cannavò e Pirrello

Lo scorso 27 giugno vi avevamo parlato dello scatto decisivo da parte dell’Empoli per assicurarsi Stefano Moreo, attaccante classe 1993 svincolatosi dal Palermo dopo le vicende societarie legate al club rosanero. Tante le squadre di B sul giocatore, che però ha sempre scelto l’Empoli anche per giocare in Toscana per motivi personali. Oggi è arrivata l’ufficialità: Stefano Moreo è un nuovo giocatore dell’Empoli. Lo ha annunciato il club tramite un comunicato, nel quale ha formalizzato anche i tesseramenti del portiere Alberto Brignoli, dell’attaccante Kevin Cannavò e del difensore Roberto Pirrello, tutti provenienti dal Palermo.

Foto Twitter Empoli