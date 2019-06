Esclusiva: Moreo, c’è mezza B In pressing. Ma l’Empoli…

Stefano Moreo si libererà dal Palermo dopo le ultime vicende e c’è mezza B in pressing. Il Livorno è andato vicino e ha fatto un’offerta importante, Pippo Inzaghi lo chiama ogni giorno per il Benevento, anche Ascoli, Pescara e Cremonese ci stanno provando. Ma lo scatto dell’Empoli è stato quello più forte, con buone possibilità che vada in porto. Tra l’altro Moreo per motivi personali preferirebbe proprio giocare in Toscana.

Foto Twitter Palermo