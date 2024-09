Ora è anche ufficiale: Mitrovic in prestito al Leuven dal Verona

Come anticipato nella giornata di ieri il Leuven si era interessato a Mitrovic del Verona, alla ricerca di più spazio sul terreno di gioco. Ora è anche ufficiale: Stefan Mitrovic va in prestito dal Verona al Leuven, squadra che milita nella massima divisione belga. Ecco il comunicato dell’Hellas: “Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Oud-Heverlee Leuven – in prestito con opzione – il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista serbo Stefan Mitrovic. Hellas Verona FC saluta Stefan e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale”.

Foto: Instagram Mitrovic