L’indiscrezione: Mitrovic in uscita da Verona, trattativa con il Leuven

Stefan Mitrovic può lasciare il Verona in prestito nelle prossime ore. C’è una trattativa avviata con il Leuven, il mercato in Belgio chiude domani e per questo motivo c’è stata un’accelerata nelle ultime ore. Per l’esterno offensivo serbo classe 2002, arrivato a Verona lo scorso gennaio, ci sarebbe la possibilità di avere maggior spazio. Vanno messi a posto gli ultimi dettagli e si sta lavorando per sistemare tutto entro la chiusura del calciomercato in Belgio.

Foto: Instagram Mitrovic