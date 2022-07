Ora è anche ufficiale: Maximiano alla Lazio

Continuano le ufficialità in casa Lazio. Come anticipato in esclusiva, il club biancoceleste ha ufficializzato l’arrivo del nuovo portiere, si tratta di Luis Maximiano in arrivo dal Granada.

Questo il comunicato del club: “”La S.S. Lazio informa di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maximiano Arantes Luis Manuel proveniente dal club spagnolo Granada CF”.



Foto: Instagram personale