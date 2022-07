Esclusiva: portiere Lazio, forte scatto di Maximiano. E avanza Provedel

La Lazio deve prendere due portieri. Dopo quanto vi abbiamo raccontato su Vicario due giorni fa, la trattativa con l’Empoli è in una fase di stand-by. Tutto questo perché in serata ci sono stati contatti approfonditi con il Granada per Maximiano, classe 1999, un portiere che piace non poco. Le relazioni sono eccellenti, il club spagnolo è retrocesso dalla Liga, c’è una clausola superiore ai 20 milioni, ma esiste la disponibilità di cederlo in prestito (magari oneroso) con diritto di riscatto. Lo scatto per Maximiano è stato forte, ci sono i margini per chiudere anche rapidamente. E a quel punto Vicario resterebbe sempre più in stand-by. Per il ruolo di vice confermiamo il forte gradimento per Provedel che ha un anno di contratto con lo Spezia, sono stati già mossi i primi passi. Sirigu per il momento resta fuori dai radar, come Terracciano destinato a restare a Firenze malgrado l’imminente arrivo di Gollini.

Foto: Instagram Maximiano