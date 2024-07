Ora è anche ufficiale: Luperto è un nuovo giocatore del Cagliari

Come vi avevamo già raccontato negli ultimi giorni, il Cagliari era in trattativa per acquistare Sebastiano Luperto. Il club rossoblù ha appena annunciato, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, di aver definito gli ultimi dettagli dell’accordo con il difensore. Di seguito l’annuncio del Cagliari: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Luperto che si trasferisce dall’Empoli a titolo definitivo e ha firmato un contratto che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2028”.

Foto: Instagram Cagliari