Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della pista concreta per Sebastiano Luperto al Cagliari, un’operazione separata rispetto agli accordi che hanno portato Nicola sulla panchina dei rossoblù. Luperto ha accettato la proposta che lo porta a guadagnerà 300-400 mila euro in più rispetto ai 700 euro percepiti a Empoli. Un rinforzi voluto da Nicola per il nuovo Cagliari.

Foto: Instagram Luperto