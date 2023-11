Ora è anche ufficiale: l’Ascoli esonera Viali. E’ in arrivo Castori

L’Ascoli ha ufficializzato l’esonero di William Viali.

Come anticipato in esclusiva, al suo posto, è in arrivo Fabrizio Castori.

Questa la nota del club: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. William Viali. Il Club saluta e ringrazia il tecnico per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi per la causa bianconera”.

William Viali non è più l’allenatore dell’Ascoli Calcio. Il comunicato: https://t.co/cQ2T3Grb4p pic.twitter.com/cZ00q0IFE3 — Ascoli Calcio 1898 FC SpA (@ascolicalciofc) November 13, 2023

Foto: twitter Ascoli