Esclusiva: Castori-Ascoli, accordo totale. I dettagli

Fabrizio Castori sarà il nuovo allenatore dell’Ascoli. Pochi minuti fa sono stati raggiunti tutti gli accordi, imminente l’esonero di Viali che era nell’aria già da sabato pomeriggio. Castori torna in un club che conosce bene con grande soddisfazione. Dopo le indiscrezioni della tarda mattinata, il primo passaggio non aveva portato alle intese su durata e ingaggio. Ma pochi minuti fa sono stati raggiunti gli accordi totali: contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza dell’Ascoli. Adesso non resta che aspettare gli annunci.

