Ora è anche ufficiale: Larrivey al Cosenza

Nessuna sorpresa secondo quanto vi avevamo raccontato diversi giorni fa. A quasi 38 anni, Joaquin Larrivey torna in Italia e firma con il Cosenza. Ecco il comunicato del club: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Joaquín Oscar Larrivey. L’attaccante, nato a Buenos Aires (Argentina) il 20 agosto 1984, si trasferisce in riva al Crati con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Scadenza del contratto fissata il 30 giugno 2022, con rinnovo automatico in caso di salvezza”.

FOTO: Instagram Cosenza