L’indiscrezione: Voca-Jakolis-Larrivey, tre colpi per il Cosenza

Il Cosenza chiede tre colpi. Ieri vi avevamo segnalato la chiusura imminente per Marin Jakolis, attaccante classe 1996, in prestito dall’Hajduk Spalato. In giornata è stata completata la documentazione per il centrocampista svincolato Idriz Voca, classe 1997, originario del Kosovo e che all’occorrenza può giocare da difensore centrale.

E sono confermate le indiscrezioni del collega cileno Cesar Luis Merlo su Joaquin Larrivey: sì, proprio lui, il quasi 38 enne argentino ex Cagliari svincolato da gennaio dopo l’esperienza con l’Universidad de Chile. Ora l’imminente ritorno in Italia, il Cosenza lo aspetta.

Foto: Logo Cosenza