Ora è anche ufficiale: la Juve Stabia esonera Sottili e richiama Novellino. In bilico il ds Rubino

Come raccontavamo poche ore fa, a sconfitta casalinga contro il Monopoli è costata la panchina al tecnico Sottili. La dirigenza delle Vespe ha deciso di richiamare Novellino, a sua volta esonerato ad ottobre dopo la sconfitta col Picerno. L’obiettivo stagionale dei playoff verrà accantonato per il momento con la Juve Stabia che dovrà mettere da parte quei punti necessari al mantenimento della categoria. Novellino si è detto convinto dei valori importanti della squadra. In bilico anche la posizione del ds Raffaele Rubino: la società sta valutando il da farsi. Probabile la fine del rapporto.

Foto: logo Juve Stabia