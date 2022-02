La Juve Stabia ha deciso di esonerare Stefano Sottili dopo l’ultima sconfitta casalinga contro il Monopoli. E ha deciso di richiamare Walter Novellino che aveva iniziato la stagione. Novellino tra poco partirà per la Campania dove è atteso per il primo allenamento. Una stagione tormentata per un club che non riesce a trovare continuità.

Foto: Juve Stabia