Ora è anche ufficiale: Kossounou è un nuovo difensore dell’Atalanta. Di seguito il comunicato: “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito da Bayer 04 Leverkusen Fußball – a titolo temporaneo con diritto di opzione – le prestazioni sportive del calciatore Odilon Kossounou, 23enne difensore ivoriano che nella scorsa stagione ha vinto la Bundesliga e la Coppa d’Africa.

Nato ad Abidjan il 4 gennaio 2001, ha cominciato la sua esperienza calcistica europea in Svezia tra le fila dell’Hammarby, con cui nel 2019 gioca le sue prime partite tra i professionisti.

Nell’estate dello stesso anno viene acquistato dal Club Bruges con cui vince due campionati consecutivi oltre a una Supercoppa nazionale: in Belgio disputa complessivamente 55 partite (con all’attivo 1 gol e 2 assist) tra campionato e coppe, comprese 7 partite in Champions League (tutte da titolare contro avversari del calibro di PSG, Real Madrid, Lazio Borussia Dortmund e Zenit) e 4 in Europa League.

La stagione 21/22 si apre il 17 luglio con il successo in Supercoppa belga contro il Genk (partita che gioca titolare) e, a distanza di pochi giorni, il trasferimento in Germania, al Bayer Leverkusen che lo acquista a titolo definitivo.

Con la maglia rossonera del Bayer disputa tre stagioni nel corso delle quali colleziona 102 presenze in tutte le competizioni (con un gol e 3 assist), vincendo nella scorsa stagione la prima storica Bundesliga per il Club e la Coppa di Germania, e contribuendo al raggiungimento della finale di Europa League disputata proprio contro l’Atalanta.

Nazionale ivoriano, ha esordito con la maglia orange dei Les Éléphants nell’ottobre del 2020 in occasione dell’amichevole pareggiata a Bruxelles con il Belgio. Da allora ha collezionato 24 presenze con la Costa d’Avorio, vincendo nel febbraio del 2024 la Coppa d’Africa giocando da titolare la finale vinta per 2-1 con la Nigeria.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Odilon, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”.

Foto: sito Atalanta