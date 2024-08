Esclusiva: difensore Atalanta, piace Kossounou. Sugli esuberi Premier e Becao…

L’Atalanta cerca ancora un difensore centrale, non riesce a sbloccare (almeno per ora) la situazione legata a Becao, non ha fin qui rilanciato per Danso (la Roma insiste) e si sta informando su qualche esubero in giro per l’Europa. Occhi puntati anche in casa Chelsea dove ci sono due ipotetiche chance : Wesley Fofana, classe 2000, e Trevor Chalobah, 25 anni. Ma il Chelsea vuole fare casa, entrambi hanno mercato anche in Premier, l’Atalanta per Il momento ha chiesto solo informazioni e basta. Più calda potrebbe essere la pista collegata a Odilon Kossounou, ivoriano classe 2001 del Bayer Leverksusen arrivato in Germania tre estati fa e ora non più al centro del progetto. La valutazione è superiore ai 20 milioni, c’è concorrenza in Premier, l’Atalanta apprezza e ci proverà in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Foto: Instagram Kossounou