Ora è anche ufficiale: Izco-Cosenza, contratto fino a giugno. La foto della firma

Mariano Izco è ufficialmente un nuovo giocatore del Cosenza, confermato quanto vi abbiamo anticipato. L’esperto centrocampista ha firmato pochi minuti fa il contratto che lo legherà fino a giugno al club calabrese, come certifica la foto della firma pubblicata sui social dallo stesso Cosenza. Di seguito il comunicato:“La Società Cosenza Calcio comunica l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Mariano Julio Izco, che approda in rossoblù a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2019. Il centrocampista, nato a Buenos Aires (Argentina) il 13 marzo 1983 e cresciuto calcisticamente con la maglia del San Telmo, con cui ha disputato quattro stagioni prima di trasferirsi nel Club Almagro ed esordire in Primera Divisiòn, ha militato anche nelle file del Tigre nel 2005/2006. Nell’estate del 2006 viene ingaggiato dal Catania; in maglia rossazzurra Izco straccia una serie di record, tra cui, quello più prestigioso, di essere diventato il calciatore della storia del club etneo con più presenze in massima serie. La permanenza in Sicilia dura fino al 2014, anno in cui viene acquistato dal Chievo, con cui firma un contratto triennale. Nel 2018 il passaggio, per una sola annata, al Crotone. Da oggi il calciatore inizia ufficialmente la sua nuova avventura con la casacca dei Lupi!”.

Foto: Twitter ufficiale Cosenza