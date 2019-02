Esclusiva: Izco-Cosenza, la firma dopo l’allenamento di stamattina. Contratto fino a giugno

Mariano Izco e il Cosenza, ci siamo. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato come il centrocampista classe ’83, svincolato dopo l’ultima esperienza con il Crotone, fosse arrivato in Calabria per mettersi a disposizione di Braglia. Il tutto perché il Cosenza, prima di tesserarlo, ha aspettato di capire bene quali fossero le sue condizioni fisiche, dato che Izco non gioca una gara ufficiale dal 4 novembre del 2017. Nessun intoppo, considerato che oggi, subito dopo l’allenamento della mattina, l’esperto centrocampista firmerà il contratto fino a giugno con il club calabrese.