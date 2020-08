Ora è anche ufficiale: Inter, Lazaro passa in prestito al Borussia Mönchengladbach

Adesso è anche ufficiale. Come vi avevamo raccontato in esclusiva, Valentino Lazaro, terzino dell’Inter, lascia i nerazzurri e si lega in prestito al Borussia Mönchengladbach. Questo il commento del club tedesco sui social: “Il Borussia ha prestato Valentino Lazaro per un anno dall’Inter, finalista di Europa League.”

Borussia leiht @valentinolazaro für ein Jahr von Europa-League-Finalist @Inter Mailand aus. 🤩 „Wir freuen uns sehr, dass es mit der Ausleihe geklappt hat und dass sich Tino für Borussia entschieden hat“, so Sportdirektor Max Eberl. Alle Infos 👉 https://t.co/YIBdyxyxYb pic.twitter.com/wG4kiYiRPL — Borussia (@borussia) August 20, 2020

Foto: twitter Borussia M.