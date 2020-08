Esclusiva: Lazaro, confermata la pista Bundesliga. Pole Moenchengladbach

Ve lo abbiamo anticipato ieri, confermiamo. Valentino Lazaro tornerà all’Inter dal prestito di Newcastle per lasciare subito i nerazzurri. La Bundesliga resta la soluzione più probabile, confermiamo che il Borussia Moenchengladbach in queste ultimissime ha spinto molto più del Lipsia per aggiudicarsi l’esterno. L’Inter vuole una formula che preveda un obbligo o qualcosa del genere, ma la pista va seguita con attenzione.

Foto: sito Inter